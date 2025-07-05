Festival Mozart dans la Drôme Maison de la Musique et de la Danse Valence
Festival Mozart dans la Drôme Maison de la Musique et de la Danse Valence mercredi 6 mai 2026.
Festival Mozart dans la Drôme
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-05-06 20:30:00
2026-05-06
Le concert inaugural du festival aura lieu au Théâtre de la Ville de Valence.
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
The festival’s inaugural concert will take place at Valence’s Théâtre de la Ville.
