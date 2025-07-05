Festival Mozart dans la Drôme Maison de la Musique et de la Danse Valence

Festival Mozart dans la Drôme

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06 20:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Le concert inaugural du festival aura lieu au Théâtre de la Ville de Valence.

.

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival’s inaugural concert will take place at Valence’s Théâtre de la Ville.

L’événement Festival Mozart dans la Drôme Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme