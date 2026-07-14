Festival Off 60 ans, ça se fête ! rue Pourquery de Boisserin Avignon
mardi 14 juillet 2026 · rue Pourquery de Boisserin · Avignon
Informations pratiques
Avignon
Festival Off 60 ans, ça se fête !
rue Pourquery de Boisserin Village du Off et Maison Jean Vilar Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le festival Off Avignon souffle ses 60 bougies ! Rejoignez une journée placée sous le signe de la mémoire, du partage et de la fête, pour célébrer celles et ceux qui font vivre le festival depuis six décennies.
.
rue Pourquery de Boisserin Village du Off et Maison Jean Vilar Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Off Avignon Festival is celebrating its 60th anniversary! Join us for a day dedicated to remembrance, sharing, and celebration, to honor those who have kept the festival alive for six decades.
L’événement Festival Off 60 ans, ça se fête ! Avignon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Il était une fois en Corée…, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 juillet 2026
- Le Roi, la Reine et le Bouffon, Festival Contre Courant,, Avignon 13 juillet 2026
- Tant que li Sian au Festival d’Avignon, Chapelle de l’Oratoire, Avignon 15 juillet 2026
- Festival d’Avignon accueil à la journée jeunes & adultes Avignon 15 juillet 2026
- Les petits déjeuners littéraires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 15 juillet 2026