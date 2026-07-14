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Festival Off 60 ans, ça se fête ! rue Pourquery de Boisserin Avignon

mardi 14 juillet 2026 · rue Pourquery de Boisserin · Avignon

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rue Pourquery de Boisserin
Adresse
Village du Off et Maison Jean Vilar
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif

Avignon

Festival Off 60 ans, ça se fête !

rue Pourquery de Boisserin Village du Off et Maison Jean Vilar Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Le festival Off Avignon souffle ses 60 bougies ! Rejoignez une journée placée sous le signe de la mémoire, du partage et de la fête, pour célébrer celles et ceux qui font vivre le festival depuis six décennies.
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rue Pourquery de Boisserin Village du Off et Maison Jean Vilar Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08 

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English :

The Off Avignon Festival is celebrating its 60th anniversary! Join us for a day dedicated to remembrance, sharing, and celebration, to honor those who have kept the festival alive for six decades.

L’événement Festival Off 60 ans, ça se fête ! Avignon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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