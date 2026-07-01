Tant que li Sian au Festival d’Avignon, Chapelle de l’Oratoire, Avignon

Informations pratiques

Tant que li Sian au Festival d’Avignon 14 – 22 juillet Chapelle de l’Oratoire Vaucluse

17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T22:15:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T22:15:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Sur des compositions originales, dans une polyphonie maîtrisée pleine d’inventions rythmiques et harmoniques, les quatre chanteurs puisent dans le patrimoine musical et poétique provençal d’hier et d’aujourd’hui.

Tant que li Sian invite à la célébration joyeuse d’une langue et d’une culture bien vivantes. Les moments rythmés ou plus intimistes mettent à l’honneur les voix et les percussions, créant un voyage musical vivant et contrasté.

Pas]sage, c’est le moment de retrouver le plaisir d’être ensemble, de laisser la chaleur humaine redonner corps à la solidarité, de recréer le cercle vivant des fêtes populaires

Chapelle de l’Oratoire Rue Joseph Vernet – 84000 AVIGNON Avignon 84005 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 63 46 04 »}, {« type »: « email », « value »: « diff.taxipantai@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/taxi-pantai/evenements/tant-que-li-sian-festival-d-avignon-2026-1 »}]

Après son succès au Festival d’Avignon 2025, Tant que li Sian revient avec son nouveau spectacle, Pas]sage. Polyphonies du Ventoux percussions

Thomas Bohl