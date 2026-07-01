Le Roi, la Reine et le Bouffon, Festival Contre Courant,, Avignon

Informations pratiques

Le Roi, la Reine et le Bouffon Dimanche 12 juillet, 22h00 Festival Contre Courant, Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T22:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T22:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:00:00+02:00

Un conte burlesque, une exploration jubilatoire des mécanismes de pouvoir et d’enfermement, et de leurs effets sur nos vies comme sur nos corps.

Jouant avec les codes du conte, tout autant qu’avec ceux du drame – qu’il soit hugolien ou shakespearien -, Le Roi, la Reine et le Bouffon met en scène un trio burlesque et sarcastique de figures qui explorent joyeusement les rouages de la violence et de leur renversement. Farce cruelle et stylisée, la pièce suit l’enfermement de ces trois personnages, forcés à être isolés ensemble dans leur royaume, et les conséquences qu’a cette décision dans leur vie et dans leurs rapports amenant jusqu’au suicide du roi. Défini par André Malraux, comme « la possibilité d’en abuser », le pouvoir ici se donne à voir dans sa nudité tout autant que dans sa cruauté à travers une fable qui l’arrache à son naturalisme. Bouffon, roi et reine permettent ainsi de faire l’anatomie de la violence, celle de l’enfermement comme celle de la domination.

Texte et mise en scène Clémence Coullon

Avec Tom Menanteau, Clémence Coullon, Guillaume Morel, Myriam Fichter

Collaboration artistique Nadir Legrand, Agathe Mazouin

Collaboration dramaturgique Barbara Métais-Chastanier

Lumière Félix Depautex

Son Martin Jaugey, Simon Péneau

Costumes Lucie Duranteau

Scénographie Angéline Croissant

Créatrice plasticienne Muriel Navarro

Production Compagnie La Grande T

Coproduction La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Festival Contre Courant, île de la Barthelasse, Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Grande T – Clémence Coullon