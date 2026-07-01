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Les petits déjeuners littéraires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

mercredi 15 juillet 2026 · Bibliothèque du Puzzle · Avignon

Les petits déjeuners littéraires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque du Puzzle
Adresse
Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Les petits déjeuners littéraires Mercredi 15 juillet, 09h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00

Venez partager avec nous un café et une petite collation matinale, et profitez des animations que nous vous aurons concoctées !

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