Il était une fois en Corée…, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Il était une fois en Corée… Dimanche 12 juillet, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T11:15:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T11:15:00+02:00

Plusieurs conteurs vous invitent à voyager en Corée à travers des récits tirés du pansori, art vocal traditionnel classé au patrimoine de l’UNESCO. Hirondelles, dragons, lapins rusés et tortues magiques vous attendent dans ces histoires mêlant humour, tendresse et merveilleux.

Raconté par Lee Hyun-joo, narratrice, Benjamin Bertocchi, narrateur, Hervé Péjaudier, conteur et Isabelle Genlis, conteuse

Textes traduits et adaptés par Han Yumi et Isabelle Genlis

Avec le soutien du Centre Culturel Coréen

En coopération avec K-Vox Festival, Université Shinhan

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Séance de conte Festival d’Avignon IN Tout public