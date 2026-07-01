Il était une fois en Corée…, Bibliothèque Ceccano, Avignon
dimanche 12 juillet 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon
Informations pratiques
Il était une fois en Corée… Dimanche 12 juillet, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T11:15:00+02:00
Fin : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T11:15:00+02:00
Plusieurs conteurs vous invitent à voyager en Corée à travers des récits tirés du pansori, art vocal traditionnel classé au patrimoine de l’UNESCO. Hirondelles, dragons, lapins rusés et tortues magiques vous attendent dans ces histoires mêlant humour, tendresse et merveilleux.
Raconté par Lee Hyun-joo, narratrice, Benjamin Bertocchi, narrateur, Hervé Péjaudier, conteur et Isabelle Genlis, conteuse
Textes traduits et adaptés par Han Yumi et Isabelle Genlis
Avec le soutien du Centre Culturel Coréen
En coopération avec K-Vox Festival, Université Shinhan
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Séance de conte Festival d’Avignon IN Tout public
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