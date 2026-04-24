Cahors

Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 21:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Comédie dramatique de Lilian Lloyd / 1h20

Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Mise en scène collective

Nelly, retraitée et pleine d’énergie, apprend la mort de son père biologique, un homme qu’elle ne connaissait pas

Comédie dramatique de Lilian Lloyd / 1h20

Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Mise en scène collective

Nelly, retraitée et pleine d’énergie, apprend la mort de son père biologique, un homme qu’elle ne connaissait pas. Cette découverte la pousse, avec son frère Lionel, un acteur désabusé, à explorer un passé familial inconnu. Sur place, ils rencontrent Christian, un homme attaché à ses racines, qui tombe sous le charme de Nelly. Ensemble, ils déterrent des secrets enfouis et revisitent leurs propres vies à travers les fantômes du passé, jusqu’à un dénouement qui bouleversera leurs existences.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Drama by Lilian Lloyd / 1h20

Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Collective staging

Nelly, retired and full of energy, learns of the death of her biological father, a man she never knew

L’événement Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot