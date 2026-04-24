Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages Cahors
Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages Cahors mercredi 13 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 21:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Comédie dramatique de Lilian Lloyd / 1h20
Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Mise en scène collective
Nelly, retraitée et pleine d’énergie, apprend la mort de son père biologique, un homme qu’elle ne connaissait pas
Comédie dramatique de Lilian Lloyd / 1h20
Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Mise en scène collective
Nelly, retraitée et pleine d’énergie, apprend la mort de son père biologique, un homme qu’elle ne connaissait pas. Cette découverte la pousse, avec son frère Lionel, un acteur désabusé, à explorer un passé familial inconnu. Sur place, ils rencontrent Christian, un homme attaché à ses racines, qui tombe sous le charme de Nelly. Ensemble, ils déterrent des secrets enfouis et revisitent leurs propres vies à travers les fantômes du passé, jusqu’à un dénouement qui bouleversera leurs existences.
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Drama by Lilian Lloyd / 1h20
Cie du Point du Jour, Rueil-Malmaison (92) Collective staging
Nelly, retired and full of energy, learns of the death of her biological father, a man she never knew
L’événement Festival régional de théâtre amateur Juste ce qu’il faut de bagages Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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