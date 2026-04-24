Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène Cahors
Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène Cahors jeudi 14 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Débat entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public
Débat entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
Debate between young and professional diablogueurs, amateur troupes and audience
L’événement Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène Cahors a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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