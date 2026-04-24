Cahors

Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Débat entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public

Débat entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Debate between young and professional diablogueurs, amateur troupes and audience

L’événement Festival régional de théâtre amateur Les rencontres de l’avant-scène Cahors a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot