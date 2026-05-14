Cahors

Lot Of Saveurs Soirée anniversaire du Croustilot

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Croustilot sera la vedette de cette 16e édition du festival à l’occasion de ses 30 ans ! Pour fêter cela comme il se doit, les membres du de la confrérie ouvriront cette édition du festival, avec une soirée 100% anniversaire

Le Croustilot sera la vedette de cette 16e édition du festival à l’occasion de ses 30 ans ! Pour fêter cela comme il se doit, les membres du de la confrérie ouvriront cette édition du festival, avec une soirée 100% anniversaire. Au programme

• Conférence d’une nutritionniste autour du Croustilot

• Cocktail convivial (sur inscription)

• Projection des court-métrages anniversaire du Croustilot et d’un film

Joignez-vous à la fête et venez nombreux pour cet anniversaire des plus gourmands !

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74

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English :

The Croustilot will be the star of this 16the edition of the festival on the occasion of its 30th anniversary! To celebrate in style, the members of the brotherhood will open this edition of the festival with a 100% anniversary party

L’événement Lot Of Saveurs Soirée anniversaire du Croustilot Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot