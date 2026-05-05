Valence

Festival Sur le champ: Cultures urbaines

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Pour commencer, la première soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence met à l’honneur les cultures urbaines

Jey Khemeya 20h

Oxmo Puccino 21h

Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest 23h15

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

The first evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival begins with a focus on urban cultures:

Jey Khemeya ? 8pm

Oxmo Puccino ? 9pm

Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest ? 11:15pm

L’événement Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme