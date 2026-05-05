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Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence

Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Champ de Mars

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Festival Sur le champ: Cultures urbaines

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Pour commencer, la première soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence met à l’honneur les cultures urbaines
Jey Khemeya 20h
Oxmo Puccino 21h
Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest 23h15
  .

Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

The first evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival begins with a focus on urban cultures:
Jey Khemeya ? 8pm
Oxmo Puccino ? 9pm
Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest ? 11:15pm

L’événement Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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