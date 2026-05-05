Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence
Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence mercredi 22 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le champ: Cultures urbaines
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Pour commencer, la première soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence met à l’honneur les cultures urbaines
Jey Khemeya 20h
Oxmo Puccino 21h
Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest 23h15
.
Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
The first evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival begins with a focus on urban cultures:
Jey Khemeya ? 8pm
Oxmo Puccino ? 9pm
Maxime Dangles & Tommy Rizzitelli + guest ? 11:15pm
L’événement Festival Sur le champ: Cultures urbaines Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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