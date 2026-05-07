Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Champ de Mars Valence

Valence

Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde

Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cette troisième soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence invite au voyage

Maïa 20h

Dafné Kritharas 21h

Fatoumata Diawara 22h30

Cette soirée met en avant une ouverture musicale internationale

.

Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

This third evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival is an invitation to travel:

Maïa 8pm

Dafné Kritharas 9pm

Fatoumata Diawara 10:30pm

This evening features an international musical opening

L’événement Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme