Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Champ de Mars Valence
Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Champ de Mars Valence vendredi 24 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde
Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cette troisième soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence invite au voyage
Maïa 20h
Dafné Kritharas 21h
Fatoumata Diawara 22h30
Cette soirée met en avant une ouverture musicale internationale
.
Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
This third evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival is an invitation to travel:
Maïa 8pm
Dafné Kritharas 9pm
Fatoumata Diawara 10:30pm
This evening features an international musical opening
L’événement Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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