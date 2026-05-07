Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Champ de Mars Valence

Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Champ de Mars Valence vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Champ de Mars

Adresse : Avenue du Champ de Mars

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde

Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Cette troisième soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence invite au voyage
Maïa 20h
Dafné Kritharas 21h
Fatoumata Diawara 22h30
Cette soirée met en avant une ouverture musicale internationale
  .

Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This third evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival is an invitation to travel:
Maïa 8pm
Dafné Kritharas 9pm
Fatoumata Diawara 10:30pm
This evening features an international musical opening

L’événement Festival Sur le champ: Soirée musiques du monde Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)