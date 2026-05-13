Valence

Festival Sur le Champ !

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-22

Trois soirées de musique gratuite en plein air au cœur de Valence le Festival Sur le Champ ! fait vibrer l’été valentinois !

.

Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three evenings of free open-air music in the heart of Valence: the Sur le Champ! Festival gets the Valence summer off to a flying start!

L’événement Festival Sur le Champ ! Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme