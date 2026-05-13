Festival Sur le Champ ! Valence
Festival Sur le Champ ! Valence mercredi 22 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le Champ !
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-22
Trois soirées de musique gratuite en plein air au cœur de Valence le Festival Sur le Champ ! fait vibrer l’été valentinois !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Three evenings of free open-air music in the heart of Valence: the Sur le Champ! Festival gets the Valence summer off to a flying start!
L’événement Festival Sur le Champ ! Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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