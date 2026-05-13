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Festival Sur le Champ ! Valence

Festival Sur le Champ ! Valence mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Champ de Mars

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Festival Sur le Champ !

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-22

Trois soirées de musique gratuite en plein air au cœur de Valence le Festival Sur le Champ ! fait vibrer l’été valentinois !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

Three evenings of free open-air music in the heart of Valence: the Sur le Champ! Festival gets the Valence summer off to a flying start!

L’événement Festival Sur le Champ ! Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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