Festival Sur le champ! Valence
Festival Sur le champ! Valence mercredi 22 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le champ!
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-22
Le Festival Sur le Champ 2026 s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’été.
Tout est réuni pour profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Valence, et vibrer au rythme de la musique
.
Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
The Sur le Champ 2026 Festival promises to be one of the summer?s major cultural events.
Everything is in place to enjoy a festive atmosphere in the heart of Valence, and to vibrate to the rhythm of the music
L’événement Festival Sur le champ! Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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