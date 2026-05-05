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Festival Sur le champ! Valence

Festival Sur le champ! Valence mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Champ de Mars

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Festival Sur le champ!

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-22

Le Festival Sur le Champ 2026 s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’été.
Tout est réuni pour profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Valence, et vibrer au rythme de la musique
  .

Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

The Sur le Champ 2026 Festival promises to be one of the summer?s major cultural events.
Everything is in place to enjoy a festive atmosphere in the heart of Valence, and to vibrate to the rhythm of the music

L’événement Festival Sur le champ! Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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