Valence

Festival Sur le champ!

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-22

Le Festival Sur le Champ 2026 s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’été.

Tout est réuni pour profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Valence, et vibrer au rythme de la musique

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

The Sur le Champ 2026 Festival promises to be one of the summer?s major cultural events.

Everything is in place to enjoy a festive atmosphere in the heart of Valence, and to vibrate to the rhythm of the music

L’événement Festival Sur le champ! Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme