Fête de la Musique à Valence Valence
Fête de la Musique à Valence Valence dimanche 21 juin 2026.
Valence
Fête de la Musique à Valence
Différents lieux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez écouter et découvrir les nombreux artistes débutants et confirmés, musiciens, chanteurs, danseurs, qui se produiront sur les scènes de la Ville de Valence et des commerçants.
.
Différents lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to and discover the many new and established artists, musicians, singers and dancers, who will be performing on the stages of the City of Valence and local merchants.
L’événement Fête de la Musique à Valence Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier parfum Entrée en matières Les Bouteilles Valence 11 juin 2026
- Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence 11 juin 2026
- Atelier de dégustations vins étrangers La Grappe Valence 11 juin 2026
- Exposition Le week-end des Arts Centre Culturel de Fontlozier Valence 12 juin 2026
- Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence 12 juin 2026