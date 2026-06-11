Fête de la Musique à Valence Valence dimanche 21 juin 2026.

Valence

Fête de la Musique à Valence

Différents lieux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez écouter et découvrir les nombreux artistes débutants et confirmés, musiciens, chanteurs, danseurs, qui se produiront sur les scènes de la Ville de Valence et des commerçants.

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Différents lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr

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English :

Come and listen to and discover the many new and established artists, musicians, singers and dancers, who will be performing on the stages of the City of Valence and local merchants.

L’événement Fête de la Musique à Valence Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme