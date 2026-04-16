Fête de la musique au Musée de Valence Musée de Valence Valence
Fête de la musique au Musée de Valence Musée de Valence Valence dimanche 21 juin 2026.
Valence
Fête de la musique au Musée de Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les Amateurs virtuoses proposent un concert en plein air dans la cour d’honneur du musée.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Les Amateurs virtuoses offer an open-air concert in the museum?s main courtyard.
L’événement Fête de la musique au Musée de Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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