Fête de la musique au Musée de Valence Musée de Valence Valence

Valence

Fête de la musique au Musée de Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les Amateurs virtuoses proposent un concert en plein air dans la cour d’honneur du musée.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Les Amateurs virtuoses offer an open-air concert in the museum?s main courtyard.

L’événement Fête de la musique au Musée de Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme