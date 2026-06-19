Fête de la Musique au Pub Les Jacobins Bourges samedi 20 juin 2026.

Bourges

Fête de la Musique au Pub Les Jacobins

1 Rue Jean-Francois Deniau Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Un DJ set gratuit au pub Les Jacobins avec Judicieuse et MXM pour une soirée festive jusqu’au bout de la nuit.

Le pub Les Jacobins vous donne rendez-vous samedi 20 juin de 21h à 2h pour une soirée DJ set placée sous le signe de la musique et de la convivialité. Aux platines, Judicieuse et MXM proposeront une ambiance festive pour profiter d’un moment rythmé en soirée. Une sortie idéale pour se retrouver entre amis, danser et prolonger la fête dans l’atmosphère chaleureuse du lieu. Entrée gratuite. .

1 Rue Jean-Francois Deniau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire publesjacobins@outlook.fr

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English :

A free DJ set at Les Jacobins pub featuring Judicieuse and MXM for a festive night that goes on until the wee hours.

L’événement Fête de la Musique au Pub Les Jacobins Bourges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES