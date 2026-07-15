Fête de l’Assomption Le Puy-en-Velay
vendredi 14 août 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Fête de l’Assomption
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Les fêtes mariales du Puy-en-Velay célèbrent l’Assomption avec deux journées de célébrations, messes, vêpres, processions aux flambeaux et procession mariale, en présence de Mgr Michel Guillaud.
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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 60 43
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English :
The Marian festivities in Le Puy-en-Velay celebrate the Assumption with two days of celebrations, Masses, Vespers, torchlight processions, and a Marian procession, in the presence of Bishop Michel Guillaud.
L’événement Fête de l’Assomption Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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