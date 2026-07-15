Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Fête de l’Assomption

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Les fêtes mariales du Puy-en-Velay célèbrent l’Assomption avec deux journées de célébrations, messes, vêpres, processions aux flambeaux et procession mariale, en présence de Mgr Michel Guillaud.

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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 60 43

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English :

The Marian festivities in Le Puy-en-Velay celebrate the Assumption with two days of celebrations, Masses, Vespers, torchlight processions, and a Marian procession, in the presence of Bishop Michel Guillaud.

L’événement Fête de l’Assomption Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay