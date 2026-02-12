Fête de l’automne fabrication de mangeoires pour les oiseaux à Belfort

39 Faubourg de Montbéliard Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez retrouver la LPO à la fête de l’automne à Belfort ! Devenue incontournable au fil des ans, cette fête est organisée chaque année par la Maison de quartier Centre-ville. La LPO BFC y tiendra un stand pour présenter ses activités et animera également un atelier de fabrication de mangeoires ouvert à tous.

RDV de 17 h à 20 h à la Maison de quartier Centre-ville, située eu 39, faubourg de Montbéliard à Belfort. Réservation non nécessaire. .

39 Faubourg de Montbéliard Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’automne fabrication de mangeoires pour les oiseaux à Belfort

L’événement Fête de l’automne fabrication de mangeoires pour les oiseaux à Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-02-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)