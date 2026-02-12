Fête de l’automne fabrication de mangeoires pour les oiseaux à Belfort Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez retrouver la LPO à la fête de l’automne à Belfort ! Devenue incontournable au fil des ans, cette fête est organisée chaque année par la Maison de quartier Centre-ville. La LPO BFC y tiendra un stand pour présenter ses activités et animera également un atelier de fabrication de mangeoires ouvert à tous.
RDV de 17 h à 20 h à la Maison de quartier Centre-ville, située eu 39, faubourg de Montbéliard à Belfort. Réservation non nécessaire. .
39 Faubourg de Montbéliard Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
