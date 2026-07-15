Fête de saison Beauvais
samedi 26 septembre 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Fête de saison
3 Place Georges Brassens Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26 00:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pour donner le coup d’envoi de la saison culturelle, le théâtre vous invite à une première fête ! Un moment pour célébrer la création et le plaisir de la partager ensemble ! Du parvis au hall, de la petite à la grande salle, le théâtre s’anime au rythme de la musique classique, hip-hop et rock.
Pour donner le coup d’envoi de la saison culturelle, le théâtre vous invite à une première fête ! Un moment pour célébrer la création et le plaisir de la partager ensemble ! Du parvis au hall, de la petite à la grande salle, le théâtre s’anime au rythme de la musique classique, hip-hop et rock. .
3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To kick off the cultural season, the theater invites you to a grand opening celebration! A time to celebrate creativity and the joy of sharing it together! From the plaza to the lobby, from the small theater to the main auditorium, the theater comes alive to the rhythms of classical music, hip-hop, and rock.
L’événement Fête de saison Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais 24 juillet 2026
- Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra Rue de Gesvres Beauvais 24 juillet 2026
- Canada Sound Scène ouverte Beauvais 25 juillet 2026
- Balade en canoë sur le Thérain Beauvais 25 juillet 2026
- Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society Beauvais 9 août 2026