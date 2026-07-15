Informations pratiques

Beauvais

Fête de saison

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour donner le coup d’envoi de la saison culturelle, le théâtre vous invite à une première fête ! Un moment pour célébrer la création et le plaisir de la partager ensemble ! Du parvis au hall, de la petite à la grande salle, le théâtre s’anime au rythme de la musique classique, hip-hop et rock.

Pour donner le coup d’envoi de la saison culturelle, le théâtre vous invite à une première fête ! Un moment pour célébrer la création et le plaisir de la partager ensemble ! Du parvis au hall, de la petite à la grande salle, le théâtre s’anime au rythme de la musique classique, hip-hop et rock. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

To kick off the cultural season, the theater invites you to a grand opening celebration! A time to celebrate creativity and the joy of sharing it together! From the plaza to the lobby, from the small theater to the main auditorium, the theater comes alive to the rhythms of classical music, hip-hop, and rock.

L’événement Fête de saison Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis