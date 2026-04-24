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Fête des canaux Rue Sainte Thérèse Valence

Fête des canaux Rue Sainte Thérèse Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Sainte Thérèse

Adresse : Parc de la Marquise

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valence

Fête des canaux

Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

̂ Rendez-vous le , au parc de la Marquise, pour une nouvelle édition de la fête des canaux !
De nombreuses animations gratuites vous attendent !
Le programme arrive très bientôt.
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Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00  info@mairie-valence.fr

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English : Fête des canaux

? join us in the Parc de la Marquise for another edition of the canal festival!
Lots of free entertainment awaits you!
Program coming soon.

L’événement Fête des canaux Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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