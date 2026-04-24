Fête des canaux Rue Sainte Thérèse Valence
Fête des canaux Rue Sainte Thérèse Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Fête des canaux
Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
̂ Rendez-vous le , au parc de la Marquise, pour une nouvelle édition de la fête des canaux !
De nombreuses animations gratuites vous attendent !
Le programme arrive très bientôt.
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Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English : Fête des canaux
? join us in the Parc de la Marquise for another edition of the canal festival!
Lots of free entertainment awaits you!
Program coming soon.
L’événement Fête des canaux Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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