Fêtes de Noël au Château Royal de Blois Blois
samedi 28 novembre 2026 · Blois
Informations pratiques
Blois
Fêtes de Noël au Château Royal de Blois
Blois Loir-et-Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-11-28 2027-01-02
Pour les fêtes de fin d’année, le château se met sur son 31, une programmation festive, insolite, décalée et scintillante.
Pour les fêtes de fin d’année, le château se met sur son 31, une programmation festive, insolite, décalée et scintillante. 16 .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr
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English :
For the end of year festivities, the castle is dressed up to the nines, with a festive, unusual, offbeat and sparkling programme.
L’événement Fêtes de Noël au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT41
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