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Fêtes de Noël au Château Royal de Blois Blois

samedi 28 novembre 2026 · Blois

Fêtes de Noël au Château Royal de Blois Blois

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Blois

Fêtes de Noël au Château Royal de Blois

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-11-28 2027-01-02

Pour les fêtes de fin d’année, le château se met sur son 31, une programmation festive, insolite, décalée et scintillante.
Pour les fêtes de fin d’année, le château se met sur son 31, une programmation festive, insolite, décalée et scintillante. 16  .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33  contact@chateaudeblois.fr

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English :

For the end of year festivities, the castle is dressed up to the nines, with a festive, unusual, offbeat and sparkling programme.

L’événement Fêtes de Noël au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT41

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