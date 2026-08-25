Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Lux Valence
jeudi 12 novembre 2026 · Lux · Valence
Informations pratiques
Valence
Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles
Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
Séniors, Familles nombreuses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 17:15:00
fin : 2026-11-12 17:15:00
Date(s) :
2026-11-12
Les ambassadeurs, la face cachée du monde de Jacques Loeuille
Documentaire France 52 minutes 2025
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Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46
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English :
The Ambassadors: The Hidden Side of the World by Jacques Loeuille
Documentary France 52 minutes 2025
L’événement Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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