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AGENDA · Valence

Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Lux Valence

jeudi 12 novembre 2026 · Lux · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
17:15:00
Lieu
Lux
Adresse
36 boulevard du Général de Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif réduit Séniors, Familles nombreuses

Valence

Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit
Séniors, Familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 17:15:00
fin : 2026-11-12 17:15:00

Date(s) :
2026-11-12

Les ambassadeurs, la face cachée du monde de Jacques Loeuille
Documentaire France 52 minutes 2025
  .

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 

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English :

The Ambassadors: The Hidden Side of the World by Jacques Loeuille
Documentary France 52 minutes 2025

L’événement Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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