Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Lux Valence

Informations pratiques

Valence

Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles

Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Séniors, Familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 17:15:00

fin : 2026-11-12 17:15:00

Date(s) :

2026-11-12

Les ambassadeurs, la face cachée du monde de Jacques Loeuille

Documentaire France 52 minutes 2025

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Lux 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46

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English :

The Ambassadors: The Hidden Side of the World by Jacques Loeuille

Documentary France 52 minutes 2025

L’événement Film Cycle de conférences la peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme