FIMU Belfort

FIMU Belfort jeudi 21 mai 2026.

FIMU

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-21

Retrouvez près de 2500 musiciens et choristes amateurs à se produire et à faire connaître leur pratique.

La Vieille Ville de Belfort sert de cadre privilégié à ce rassemblement, à travers une quinzaine de scènes, en salle ou en plein air. L’accès à l’ensemble des concerts est gratuit. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté infos@fimu.com

English : FIMU

German : FIMU

Italiano :

Espanol :

L’événement FIMU Belfort a été mis à jour le 2025-07-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)