Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Assistez à la finale du Concours du Tir de l’Oiseau. Le meilleur des archers qui aura transpercé l’oiseau cible de son trait sera sacré Roi ou Reine de cette 41ème édition.
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
Come watch the final round of the Bird Shooting Contest. The best archer—the one who pierces the target bird with an arrow—will be crowned King or Queen of this 41st edition.
L’événement Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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