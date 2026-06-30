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AGENDA · Le Puy-en-Velay

Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place du Breuil
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
13 13 13

Le Puy-en-Velay

Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Assistez à la finale du Concours du Tir de l’Oiseau. Le meilleur des archers qui aura transpercé l’oiseau cible de son trait sera sacré Roi ou Reine de cette 41ème édition.
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

Come watch the final round of the Bird Shooting Contest. The best archer—the one who pierces the target bird with an arrow—will be crowned King or Queen of this 41st edition.

L’événement Finale d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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