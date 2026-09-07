FLAMING CREATURES, VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort, Belfort

Informations pratiques

FLAMING CREATURES Jeudi 1 octobre, 19h30 VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

FLAMING CREATURES – Figure project * Latifa Laâbissi

Création 2026 / OPENVIA Sortie de résidence

Latifa Laâbissi revient interroger la forme du solo peuplé qu’elle avait déjà exploré avec Adieu et merci_, afin de mettre son corps à l’épreuve de voix multiples. Pour ce nouvel opus, elle est accompagnée par Walid Ben Selim, poète et chanteur dont la voix unique et puissante ouvre des mondes. En résonance avec la scénographie de Nadia Lauro,_ Flaming Creatures convoque une assemblée de figures autour de l’idée de ritournelle, le corps de Latifa Laâbissi devenant la surface de projection de ces créatures flamboyantes.

VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort 3 avenue de l’Espérance 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 58 44 88 http://www.viadanse.com VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, est un espace dédié à la création à Belfort, où la danse contemporaine s’épanouit dans un élan de partage et d’ouverture.

FLAMING CREATURES – Figure project Latifa Laâbissi

© Richard Louvet