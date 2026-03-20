Fleurs de vigne 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre

Fleurs de vigne 2026 à l’Abbaye Saint-Germain

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festival des vins de Chablis et du Grand Auxerrois. Au programme !

Visites guidées > Le Clos de la Chaînette et “1 000 ans de vin à Saint-Germain , réservation auprès de l’Office du Tourisme.

Exposition et ateliers > Le vin, boisson des hommes et des dieux par l’association ENARRO (tout le week-end).

Spectacle “Vini, vidi, bibi” > à 18h, par la Compagnie Pile Théâtre

Soirée champêtre > à partir de 19h, dans les jardins de l’abbaye en compagnie des vignerons?du Chablisien. Concert proposé par Swing Shady ! .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Fleurs de vigne 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)