Fleurs de Vigne Quais d’Auxerre Auxerre

Auxerre

Fleurs de Vigne

Quais d’Auxerre Quai de la Marine Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Fleurs de Vigne se déroule chaque année à Auxerre le dernier week-end de mai. Véritable parcours gourmand, c’est le rendez-vous incontournable pour tout épicurien. Le dimanche 31 mai, Fleurs de vigne investira les quais de l’Yonne à Auxerre. Les différentes appellations viticoles icaunaises sont mises à l’honneur à travers les vignerons et négociants présents pour faire déguster leurs vins. A leurs côtés, des producteurs locaux proposent une restauration aux couleurs du terroir. A ne pas manquer ! A 11h, défilé des confréries locales au départ de l’Abbaye Saint-Germain en direction des quais. Concours de la gougère, avec la Guide des Goûteurs de Gougères. Verre dégustation à 6 euros. .

Quais d’Auxerre Quai de la Marine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

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English : Fleurs de Vigne

L’événement Fleurs de Vigne Auxerre a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)