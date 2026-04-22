Fleurs de Vigne Quais d’Auxerre Auxerre
Fleurs de Vigne Quais d’Auxerre Auxerre dimanche 31 mai 2026.
Auxerre
Fleurs de Vigne
Quais d’Auxerre Quai de la Marine Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Fleurs de Vigne se déroule chaque année à Auxerre le dernier week-end de mai. Véritable parcours gourmand, c’est le rendez-vous incontournable pour tout épicurien. Le dimanche 31 mai, Fleurs de vigne investira les quais de l’Yonne à Auxerre. Les différentes appellations viticoles icaunaises sont mises à l’honneur à travers les vignerons et négociants présents pour faire déguster leurs vins. A leurs côtés, des producteurs locaux proposent une restauration aux couleurs du terroir. A ne pas manquer ! A 11h, défilé des confréries locales au départ de l’Abbaye Saint-Germain en direction des quais. Concours de la gougère, avec la Guide des Goûteurs de Gougères. Verre dégustation à 6 euros. .
Quais d’Auxerre Quai de la Marine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
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English : Fleurs de Vigne
L’événement Fleurs de Vigne Auxerre a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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