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“Fol’été ô château” Blois

dimanche 12 juillet 2026 · Blois

“Fol’été ô château” Blois

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Tarif de base plein tarif

Blois

“Fol’été ô château”

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-12

Improvisations espiègles, farces populaires revisitées, siestes musicales immersives et théâtre d’action le château a fait appel à des compagnies du Val de Loire pour faire de sa visite une destination de jeux, d’expériences et d’irrévérences, mêlant patrimoine, création et lâcher-prise.
Improvisations espiègles, farces populaires revisitées, siestes musicales immersives et théâtre d’action le château a fait appel à des compagnies du Val de Loire pour faire de sa visite une destination de jeux, d’expériences et d’irrévérences, mêlant patrimoine, création et lâcher-prise dans un esprit joyeusement impertinent.   .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33  contact@chateaudeblois.fr

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English :

Playful improvisations, reimagined folk pranks, immersive musical siestas, and action theater: the castle has enlisted theater companies from the Loire Valley to transform a visit into a destination for games, experiences, and flights of fancy, blending heritage, creativity, and a sense of freedom.

L’événement “Fol’été ô château” Blois a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT41

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