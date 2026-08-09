Forever Tribute to Michael Jackson Auxerrexpo Auxerre
samedi 16 janvier 2027 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Forever Tribute to Michael Jackson
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16 23:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Richard Walter Productions est fier de présenter en France FOREVER LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON Joseph, Jermaine, Latoya.
Un spectacle qui a déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !
FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.
Venez vibrer, danser et chanter avec les 20 artistes de FOREVER qui vous feront vivre une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de MICHAEL JACKSON.
Une mise en scène époustouflante qui captivera les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Forever Tribute to Michael Jackson
L’événement Forever Tribute to Michael Jackson Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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