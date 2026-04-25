Gala de fin d’année de La Triana Place Charles Huguenel Valence
Gala de fin d’année de La Triana Place Charles Huguenel Valence dimanche 14 juin 2026.
Valence
Gala de fin d’année de La Triana
Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les élèves vous dévoilent le fruit de leur travail. Un spectacle rempli de danse, d’émotions et d’énergie !
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Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 93 03 26 latriana@sfr.fr
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English :
The students unveil the fruits of their labor. A show full of dance, emotion and energy!
L’événement Gala de fin d’année de La Triana Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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