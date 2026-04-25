Gala de fin d’année de La Triana Place Charles Huguenel Valence

Valence

Gala de fin d’année de La Triana

Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les élèves vous dévoilent le fruit de leur travail. Un spectacle rempli de danse, d’émotions et d’énergie !

.

Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 93 03 26 latriana@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The students unveil the fruits of their labor. A show full of dance, emotion and energy!

L’événement Gala de fin d’année de La Triana Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme