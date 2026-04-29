Gala de patinage artistique allée Raymond Mias Valence
Gala de patinage artistique allée Raymond Mias Valence samedi 16 mai 2026.
Valence
Gala de patinage artistique
allée Raymond Mias Patinoire Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Plongez dans l’univers fascinant de Tim Burton, où rêve et mystère prennent vie sur la glace. Le Valence Patinage Artistique vous propose un spectacle aussi envoûtant que surprenant.
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allée Raymond Mias Patinoire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 17 18 15 contact@valence-patinage-artistique.fr
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English :
Immerse yourself in the fascinating world of Tim Burton, where dreams and mystery come to life on the ice. Valence Patinage Artistique presents a show as bewitching as it is surprising.
L’événement Gala de patinage artistique Valence a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme
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