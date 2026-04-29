Gala de patinage artistique allée Raymond Mias Valence

Valence

Gala de patinage artistique

allée Raymond Mias Patinoire Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Plongez dans l’univers fascinant de Tim Burton, où rêve et mystère prennent vie sur la glace. Le Valence Patinage Artistique vous propose un spectacle aussi envoûtant que surprenant.

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allée Raymond Mias Patinoire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 17 18 15 contact@valence-patinage-artistique.fr

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English :

Immerse yourself in the fascinating world of Tim Burton, where dreams and mystery come to life on the ice. Valence Patinage Artistique presents a show as bewitching as it is surprising.

L’événement Gala de patinage artistique Valence a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme