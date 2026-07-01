Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Brasserie des Bords de l’Yonne Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale

Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Joigny All Stars revisite les tubes intemporels des années 80-90, de David Bowie aux incontournables pop américains, anglais et français. Une plongée énergique et nostalgique dans l’âge d’or de la variété internationale. À travers des reprises fidèles et entraînantes, nous faisons revivre les mélodies qui ont marqué toute une génération. Prêts à danser et à chanter avec nous ? .

Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 35 48 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale

L’événement Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois