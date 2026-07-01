Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Brasserie des Bords de l’Yonne Auxerre
mardi 14 juillet 2026 · Brasserie des Bords de l'Yonne · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale
Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Joigny All Stars revisite les tubes intemporels des années 80-90, de David Bowie aux incontournables pop américains, anglais et français. Une plongée énergique et nostalgique dans l’âge d’or de la variété internationale. À travers des reprises fidèles et entraînantes, nous faisons revivre les mélodies qui ont marqué toute une génération. Prêts à danser et à chanter avec nous ? .
Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 35 48 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale
L’événement Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 8 juillet 2026
- Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 8 juillet 2026
- Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre 9 juillet 2026
- La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte Place Saint-Etienne Auxerre 9 juillet 2026
- Les petites scènes Trio Sans Pierre Abbaye Saint-Germain Auxerre 10 juillet 2026