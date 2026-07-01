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Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Brasserie des Bords de l’Yonne Auxerre

mardi 14 juillet 2026 · Brasserie des Bords de l'Yonne · Auxerre

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Brasserie des Bords de l'Yonne
Adresse
60 Rue Guynemer
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale

Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Joigny All Stars revisite les tubes intemporels des années 80-90, de David Bowie aux incontournables pop américains, anglais et français. Une plongée énergique et nostalgique dans l’âge d’or de la variété internationale. À travers des reprises fidèles et entraînantes, nous faisons revivre les mélodies qui ont marqué toute une génération. Prêts à danser et à chanter avec nous ?   .

Brasserie des Bords de l’Yonne 60 Rue Guynemer Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 35 48 72 

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English : Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale

L’événement Garçon, la note ! Joigny all stars Variété internationale Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois

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