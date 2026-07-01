Garçon, la note ! & the others Funck Place Saint-Nicolas Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! & the others Funck

Place Saint-Nicolas Les quais Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Né de la rencontre de plusieurs collectifs du Vézelien (Les Idiots du Village, Les Darons, Kàn, Matèsh Kumbat…), & The Others réunit huit musiciens passionnés autour d’un groove irrésistible. Porté par une voix décalée, une rythmique funk inspirée des grandes heures de la Stax Records et une puissante section de cuivres, le groupe délivre un show explosif où soul, funk et énergie communicative ne font qu’un. Impossible de rester immobile ! .

Place Saint-Nicolas Les quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 81 80 46 fanchchino@gmail.com

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English : Garçon, la note ! & the others Funck

L’événement Garçon, la note ! & the others Funck Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois