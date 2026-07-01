Garçon, la note ! & the others Funck Place Saint-Nicolas Auxerre
vendredi 24 juillet 2026 · Place Saint-Nicolas · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! & the others Funck
Place Saint-Nicolas Les quais Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Né de la rencontre de plusieurs collectifs du Vézelien (Les Idiots du Village, Les Darons, Kàn, Matèsh Kumbat…), & The Others réunit huit musiciens passionnés autour d’un groove irrésistible. Porté par une voix décalée, une rythmique funk inspirée des grandes heures de la Stax Records et une puissante section de cuivres, le groupe délivre un show explosif où soul, funk et énergie communicative ne font qu’un. Impossible de rester immobile ! .
Place Saint-Nicolas Les quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 81 80 46 fanchchino@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garçon, la note ! & the others Funck
L’événement Garçon, la note ! & the others Funck Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 8 juillet 2026
- Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 8 juillet 2026
- Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre 9 juillet 2026
- La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte Place Saint-Etienne Auxerre 9 juillet 2026
- Les petites scènes Trio Sans Pierre Abbaye Saint-Germain Auxerre 10 juillet 2026