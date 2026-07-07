Générations Connemara Beauvais
dimanche 23 avril 2028 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Générations Connemara
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise
Tarif : 39 – 39 – 89 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-04-23 17:00:00
fin : 2028-04-23
Date(s) :
2028-04-23
50 ans de tubes, une seule soirée, toute une salle debout.
Certaines chansons ne s’oublient pas. Elles se transmettent, se fredonnent en voiture, se reprennent en chœur à un mariage. Elles appartiennent à tout le monde.
GÉNÉRATIONS CONNEMARA rend hommage au plus populaire des artistes français Michel Sardou, et à cinquante ans de chansons qui ont accompagné nos vies.
Sur scène, une troupe de chanteurs, de danseurs et de musiciens 100 % live fait revivre les tubes que toutes les générations connaissent — Les Lacs du Connemara, La Maladie d’amour, En chantant, Je vais t’aimer, Le France, Être une femme…
Mais ce n’est pas un simple concert c’est un véritable spectacle. Une mise en scène généreuse, l’habillage vidéo spectaculaire de Ludovic Magic Mayeux et les éclairages signés Jacques Rouveyrollis (le créateur lumière des plus grands) transforment chaque soirée en grande fête populaire.
Deux heures pour chanter à pleine voix, danser dans les travées et frissonner ensemble. Vous arrivez spectateur, vous repartez en ayant fait partie du spectacle!
50 ans de tubes, une seule soirée, toute une salle debout.
Certaines chansons ne s’oublient pas. Elles se transmettent, se fredonnent en voiture, se reprennent en chœur à un mariage. Elles appartiennent à tout le monde.
GÉNÉRATIONS CONNEMARA rend hommage au plus populaire des artistes français Michel Sardou, et à cinquante ans de chansons qui ont accompagné nos vies.
Sur scène, une troupe de chanteurs, de danseurs et de musiciens 100 % live fait revivre les tubes que toutes les générations connaissent — Les Lacs du Connemara, La Maladie d’amour, En chantant, Je vais t’aimer, Le France, Être une femme…
Mais ce n’est pas un simple concert c’est un véritable spectacle. Une mise en scène généreuse, l’habillage vidéo spectaculaire de Ludovic Magic Mayeux et les éclairages signés Jacques Rouveyrollis (le créateur lumière des plus grands) transforment chaque soirée en grande fête populaire.
Deux heures pour chanter à pleine voix, danser dans les travées et frissonner ensemble. Vous arrivez spectateur, vous repartez en ayant fait partie du spectacle! .
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB 50 years of hits, one night, a whole venue on its feet. %BB
Some songs are unforgettable. They’re passed down, hummed in the car, and sung in unison at weddings. They belong to everyone.
GE?NE?RATIONS CONNEMARA pays tribute to France’s most popular artist: Michel Sardou, and to fifty years of songs that have been part of our lives.
On stage, a troupe of singers, dancers, and musicians performing 100% live brings back to life the hits that every generation knows— “Les Lacs du Connemara,” “La Maladie d’amour,” “En chantant,” “Je vais t’aimer,” “Le France,” “Être une femme”?
But this isn’t just a concert—it’s a true spectacle. A lavish production, spectacular video design by Ludovic “Magic” Mayeux, and lighting by Jacques Rouveyrollis (the lighting designer for the biggest names) transform every evening into a grand public celebration.
Two hours to sing at the top of your lungs, dance in the aisles, and feel the excitement together. You arrive as a spectator, but you’ll leave having been part of the show!
L’événement Générations Connemara Beauvais a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Scènes d’été Tiwayo + The Spitfires + DJ Monikéniko Rue de Gesvres Beauvais 17 juillet 2026
- Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais 24 juillet 2026
- Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra Rue de Gesvres Beauvais 24 juillet 2026
- Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society Beauvais 9 août 2026
- 15e édition du Festival Malices & Merveilles Beauvais 29 août 2026