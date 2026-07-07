Générations Connemara Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Générations Connemara

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 39 – 39 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-04-23 17:00:00

fin : 2028-04-23

Date(s) :

2028-04-23

50 ans de tubes, une seule soirée, toute une salle debout.

Certaines chansons ne s’oublient pas. Elles se transmettent, se fredonnent en voiture, se reprennent en chœur à un mariage. Elles appartiennent à tout le monde.

GÉNÉRATIONS CONNEMARA rend hommage au plus populaire des artistes français Michel Sardou, et à cinquante ans de chansons qui ont accompagné nos vies.

Sur scène, une troupe de chanteurs, de danseurs et de musiciens 100 % live fait revivre les tubes que toutes les générations connaissent — Les Lacs du Connemara, La Maladie d’amour, En chantant, Je vais t’aimer, Le France, Être une femme…

Mais ce n’est pas un simple concert c’est un véritable spectacle. Une mise en scène généreuse, l’habillage vidéo spectaculaire de Ludovic Magic Mayeux et les éclairages signés Jacques Rouveyrollis (le créateur lumière des plus grands) transforment chaque soirée en grande fête populaire.

Deux heures pour chanter à pleine voix, danser dans les travées et frissonner ensemble. Vous arrivez spectateur, vous repartez en ayant fait partie du spectacle!

50 ans de tubes, une seule soirée, toute une salle debout.

Certaines chansons ne s’oublient pas. Elles se transmettent, se fredonnent en voiture, se reprennent en chœur à un mariage. Elles appartiennent à tout le monde.

GÉNÉRATIONS CONNEMARA rend hommage au plus populaire des artistes français Michel Sardou, et à cinquante ans de chansons qui ont accompagné nos vies.

Sur scène, une troupe de chanteurs, de danseurs et de musiciens 100 % live fait revivre les tubes que toutes les générations connaissent — Les Lacs du Connemara, La Maladie d’amour, En chantant, Je vais t’aimer, Le France, Être une femme…

Mais ce n’est pas un simple concert c’est un véritable spectacle. Une mise en scène généreuse, l’habillage vidéo spectaculaire de Ludovic Magic Mayeux et les éclairages signés Jacques Rouveyrollis (le créateur lumière des plus grands) transforment chaque soirée en grande fête populaire.

Deux heures pour chanter à pleine voix, danser dans les travées et frissonner ensemble. Vous arrivez spectateur, vous repartez en ayant fait partie du spectacle! .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

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English :

%AB 50 years of hits, one night, a whole venue on its feet. %BB

Some songs are unforgettable. They’re passed down, hummed in the car, and sung in unison at weddings. They belong to everyone.

GE?NE?RATIONS CONNEMARA pays tribute to France’s most popular artist: Michel Sardou, and to fifty years of songs that have been part of our lives.

On stage, a troupe of singers, dancers, and musicians performing 100% live brings back to life the hits that every generation knows— “Les Lacs du Connemara,” “La Maladie d’amour,” “En chantant,” “Je vais t’aimer,” “Le France,” “Être une femme”?

But this isn’t just a concert—it’s a true spectacle. A lavish production, spectacular video design by Ludovic “Magic” Mayeux, and lighting by Jacques Rouveyrollis (the lighting designer for the biggest names) transform every evening into a grand public celebration.

Two hours to sing at the top of your lungs, dance in the aisles, and feel the excitement together. You arrive as a spectator, but you’ll leave having been part of the show!

L’événement Générations Connemara Beauvais a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis