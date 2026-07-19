George Sand et les poètes en Berry Bourges
mardi 17 novembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
George Sand et les poètes en Berry
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Une soirée poétique mêlant les textes de George Sand aux œuvres de poètes du Berry.
Les lecteurs de Paroles Publiques donneront vie à la prose de la romancière, tandis que les poètes partageront leurs créations personnelles, directement ou indirectement nourries de l’univers sandien. Une soirée tout entière dédiée à la beauté de la langue et à la poésie, dans l’esprit de celle qui nous apprend à regarder le monde avec sensibilité. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire paroles.publiques@gmail.com
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English :
A poetry evening blending the writings of George Sand with the works of poets from Berry.
L’événement George Sand et les poètes en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-16 par BERRY
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