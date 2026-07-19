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AGENDA · Bourges

George Sand et les poètes en Berry Bourges

mardi 17 novembre 2026 · Bourges

George Sand et les poètes en Berry Bourges

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

George Sand et les poètes en Berry

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-11-17

Une soirée poétique mêlant les textes de George Sand aux œuvres de poètes du Berry.
Les lecteurs de Paroles Publiques donneront vie à la prose de la romancière, tandis que les poètes partageront leurs créations personnelles, directement ou indirectement nourries de l’univers sandien. Une soirée tout entière dédiée à la beauté de la langue et à la poésie, dans l’esprit de celle qui nous apprend à regarder le monde avec sensibilité.   .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   paroles.publiques@gmail.com

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English :

A poetry evening blending the writings of George Sand with the works of poets from Berry.

L’événement George Sand et les poètes en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-16 par BERRY

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