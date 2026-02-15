George Sand s’invite dans le réseau des bibliothèques de Bourges Bourges

George Sand s’invite dans le réseau des bibliothèques de Bourges

En novembre et décembre 2026, George Sand s’invite dans le réseau des bibliothèques de Bourges : exposition, conférences, conte, ateliers, projection, lectures, concert, jeux…Mille façons de célébrer une femme libre, une plume engagée et une œuvre étonnamment moderne aux échos multiples.

Programmation complète à découvrir sur le site des bibliothèques à partir de septembre 2026 bibliotheques.ville-bourges.fr .

In November and December 2026, George Sand invites himself to the Bourges library network: exhibition, lectures, storytelling, workshops, screenings, readings, concerts, games… A thousand ways to celebrate a free woman, a committed writer and a surprisingly modern work with multiple echoes.

