Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie… Bourges

Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie… Bourges

Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie… Bourges mardi 17 novembre 2026.

Adresse : Allée René Ménard

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : mardi 17 novembre 2026

Fin : mardi 17 novembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie…

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-11-17

Soirée poétique qui croisera des textes de George Sand avec les écrits des poètes en
Berry entièrement consacrée à la beauté et à la poésie des mots à la manière dont la
romancière nous invite à regarder le monde autour de nous.
Une Invitation à l’Émerveillement
Cette soirée n’est pas une simple lecture, c’est une expérience sensorielle. À la manière de Sand, qui savait voir l’infini dans une goutte de rosée, nous vous proposons de redécouvrir notre patrimoine à travers l’œil de ceux qui l’ont chanté.   .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95  paroles.publiques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poetic evening combining texts by George Sand with the writings of the poets of Berry
Entirely devoted to the beauty and poetry of words, in the way the novelist
invites us to look at the world around us.

L’événement Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie… Bourges a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY

À voir aussi à Bourges (Cher)