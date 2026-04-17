Bourges

Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie…

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Soirée poétique qui croisera des textes de George Sand avec les écrits des poètes en

Berry entièrement consacrée à la beauté et à la poésie des mots à la manière dont la

romancière nous invite à regarder le monde autour de nous.

Une Invitation à l’Émerveillement

Cette soirée n’est pas une simple lecture, c’est une expérience sensorielle. À la manière de Sand, qui savait voir l’infini dans une goutte de rosée, nous vous proposons de redécouvrir notre patrimoine à travers l’œil de ceux qui l’ont chanté. .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

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English :

A poetic evening combining texts by George Sand with the writings of the poets of Berry

Entirely devoted to the beauty and poetry of words, in the way the novelist

invites us to look at the world around us.

L’événement Georges Sand et les poètes en Berry de prose en poésie… Bourges a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY