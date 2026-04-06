Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PALAIS D’AURON Bourges

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PALAIS D’AURON Bourges

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PALAIS D’AURON Bourges samedi 11 mars 2028.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2028-03-11

Fin : 2028-03-11

Heure de début : 20:00

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN Début : 2028-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

À voir aussi à Bourges (18)