Grand déballage au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
vendredi 7 août 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Grand déballage au Puy-en-Velay
Centre-ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Profitez du Grand Déballage dans les rues du centre-ville du Puy-en-Velay, vendredi 7 août 2026 jusqu’à 22h et samedi 8 août de 9h à 19h. Deux journées de bonnes affaires, d’animations et de shopping en cœur de ville.
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Centre-ville Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
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English :
Enjoy the Grand D%E9ballage in the streets of downtown Le Puy-en-Velay on Friday, August 7, 2026, until 10 p.m., and on Saturday, August 8, from 9 a.m. to 7 p.m. Two days of great deals, entertainment, and shopping in the heart of the city.
L’événement Grand déballage au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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