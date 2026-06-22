Le Puy-en-Velay

Les Bals de Cadelade

Place Cadelade Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-29

Au mois d’août, la place Cadelade au Puy-en-Velay s’anime avec les Bals de Cadelade. Dès 20h30, initiation aux danses puis bal en plein air sous les étoiles. Gratuit et ouvert à tous.

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Place Cadelade Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53

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English :

In August, Place Cadelade in Le Puy-en-Velay comes alive with the Bals de Cadelade. Starting at 8:30 p.m., there’s a dance workshop followed by an open-air dance under the stars. Free and open to everyone.

L’événement Les Bals de Cadelade Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay