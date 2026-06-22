Les Bals de Cadelade Le Puy-en-Velay
Les Bals de Cadelade Le Puy-en-Velay jeudi 6 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Les Bals de Cadelade
Place Cadelade Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07 2026-08-29
Au mois d’août, la place Cadelade au Puy-en-Velay s’anime avec les Bals de Cadelade. Dès 20h30, initiation aux danses puis bal en plein air sous les étoiles. Gratuit et ouvert à tous.
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Place Cadelade Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53
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English :
In August, Place Cadelade in Le Puy-en-Velay comes alive with the Bals de Cadelade. Starting at 8:30 p.m., there’s a dance workshop followed by an open-air dance under the stars. Free and open to everyone.
L’événement Les Bals de Cadelade Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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