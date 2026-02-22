Halloween 2026 à Bourges Bourges

Halloween 2026 à Bourges

Centre-ville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Préparez-vous à frissonner ! Le 31 octobre 2026, Halloween s’empare du centre-ville de Bourges pour une soirée inoubliable. Petits et grands monstres sont attendus pour fêter l’événement dans nos rues historiques. Restez connectés, le thème de cette édition sera très bientôt dévoilé !

La Ville de Bourges vous donne rendez-vous le 31 octobre 2026 pour célébrer Halloween ! Le centre-ville historique et ses ruelles se transformeront pour vous offrir une soirée mystérieuse et inoubliable. Que vous soyez en quête de frissons en famille, entre amis ou amateurs de costumes spectaculaires, cet événement festif et ouvert à tous vous réserve de nombreuses surprises.

Pour cette édition 2026, la programmation et le grand thème sont encore jalousement gardés secrets. Mais une chose est sûre sorcières, fantômes et autres créatures de la nuit seront de la partie pour animer le cœur de Bourges ! Préparez vos déguisements les plus effrayants et restez attentifs, nous dévoilerons prochainement toutes les animations prévues. .

Centre-ville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire direction-communication@ville-bourges.fr

English :

Get ready to shiver! On October 31, 2026, Halloween takes over downtown Bourges for an unforgettable evening. Monsters big and small are expected to celebrate in our historic streets. Stay tuned, as this year’s theme will be announced very soon!

