Halloween au musée du Train et des Equipages Militaires Bourges
mercredi 28 octobre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Halloween au musée du Train et des Equipages Militaires
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Frissons et mystères s’invitent au musée pour Halloween !
À l’occasion d’Halloween, le musée se transforme en un lieu plein de surprises. Petits et grands sont invités à partir à la recherche de fantômes cachés au cœur des collections, pour une visite ludique et mystérieuse à vivre en famille. .
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 64 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr
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English :
Thrills and mysteries are coming to the museum for Halloween!
L’événement Halloween au musée du Train et des Equipages Militaires Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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