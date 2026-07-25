Informations pratiques

Bourges

Halloween au musée du Train et des Equipages Militaires

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Frissons et mystères s’invitent au musée pour Halloween !

À l’occasion d’Halloween, le musée se transforme en un lieu plein de surprises. Petits et grands sont invités à partir à la recherche de fantômes cachés au cœur des collections, pour une visite ludique et mystérieuse à vivre en famille. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 64 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Thrills and mysteries are coming to the museum for Halloween!

L’événement Halloween au musée du Train et des Equipages Militaires Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES