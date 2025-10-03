HAPPY APOCALYPSE Théâtre d’Auxerre Auxerre

HAPPY APOCALYPSE

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Le Monde court à sa perte… Pourquoi ne pas en faire une grande fête ? Fable futuriste pour trois musiciens et six interprètes, Happy Apocalypse navigue entre astrophysique, transhumanisme et pur délire visuel. Une fresque baroque et barrée qui tire de beaux plans sur la comète.

Fille de généticienne, Perle a trente ans et est une perle rare… moitié femme moitié varan ! Totalement inclassable, à l’image de cette apocalypse joyeuse orchestrée par Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, déjà nommés aux Molières 2024 pour leur précédent opus Allosaurus. De retour, ils projettent aujourd’hui la question de l’acceptation de soi et des autres dans un futur dystopique, dominé par la difficile cohabitation entre humains, mutants et machines. Spectacle total, Happy Apocalypse hybride non seulement les êtres, mais aussi les références du théâtre, des arts visuels, de la science et du cinéma au rythme d’un concert électro-pop… Avec une ménagerie d’acteurs portant masques et costumes, un décor qui ne demande qu’à s’ouvrir sur de nouvelles dimensions, Happy Apocalypse exorcise par l’excès l’angoisse de notre présent. Et si l’utopie était promise à un bel avenir ? .

English : HAPPY APOCALYPSE

German : HAPPY APOCALYPSE

