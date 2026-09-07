Histoires de photographies : un panorama par la revue Photographica, Château de Blois, Blois

Informations pratiques

Histoires de photographies : un panorama par la revue Photographica Dimanche 11 octobre, 11h30 Château de Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T11:30:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T11:30:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Table Ronde proposée par la revue Photographica

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’équipe de Photographica interroge les nouvelles écritures de l’histoire du médium. Parfois marginalisé dans l’historiographie, le document photographique est aujourd’hui revisité par une génération de chercheuses et chercheurs. Loin des approches technicistes ou eurocentrées, cette table ronde propose un panorama d’un champ en plein essor.

Château de Blois Place du Château 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Table Ronde proposée par la revue Photographica

©Droits réservés