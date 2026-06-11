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Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Les Locaux Rock Valence

Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Les Locaux Rock Valence dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Les Locaux Rock

Adresse : 82 avenue Maurice Faure

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valence

Hors les murs de Radio Méga Les Estivales

Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Après-midi musical en direct par la radio associative valentinoise. Émissions de radio, siestes sonores, DJ sets et concerts.
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Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 37 88 

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English :

Afternoon of live music from Valence’s community radio station. Radio shows, sound siestas, DJ sets and concerts.

L’événement Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme

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