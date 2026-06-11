Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Les Locaux Rock Valence dimanche 28 juin 2026.

Valence

Hors les murs de Radio Méga Les Estivales

Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Après-midi musical en direct par la radio associative valentinoise. Émissions de radio, siestes sonores, DJ sets et concerts.

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Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 37 88

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English :

Afternoon of live music from Valence’s community radio station. Radio shows, sound siestas, DJ sets and concerts.

L’événement Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme