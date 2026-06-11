Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Les Locaux Rock Valence
Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Les Locaux Rock Valence dimanche 28 juin 2026.
Valence
Hors les murs de Radio Méga Les Estivales
Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Après-midi musical en direct par la radio associative valentinoise. Émissions de radio, siestes sonores, DJ sets et concerts.
.
Les Locaux Rock 82 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 37 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon of live music from Valence’s community radio station. Radio shows, sound siestas, DJ sets and concerts.
L’événement Hors les murs de Radio Méga Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier parfum Entrée en matières Les Bouteilles Valence 11 juin 2026
- Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence 11 juin 2026
- Atelier de dégustations vins étrangers La Grappe Valence 11 juin 2026
- Exposition Le week-end des Arts Centre Culturel de Fontlozier Valence 12 juin 2026
- Exposition Vous avez dit Bijou ? place de l’Université Valence 12 juin 2026