Initiation à la linogravure, Musée Estève, Bourges

Initiation à la linogravure Samedi 23 mai, 20h00 Musée Estève Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Initiation à la linogravure avec Mélanie Lelièvre de Coucouche Papier

Musée Estève 13 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247538 https://www.bourges.fr/site/musee-esteve Parcours rétrospectif de l’oeuvre du peintre Maurice Estève à travers des oeuvres datées de 1919 à 1989. Présentation des différentes techniques pratiquées par l’artiste (peinture à l’huile, aquarelle, dessin, collage et tapisserie). Le musée est provisoirement fermé pour rénovation. Cependant, pour permettre aux visiteurs de découvrir Maurice Estève et d’en savoir plus sur les chantiers en cours, une sélection d’œuvres sera présentée dans les salles du rez-de-chaussée entre le 4 juillet et le 22 septembre. Possibilité d’un accompagnement commenté à la demande. Entrée gratuite – Horaires d’ouverture à préciser

Initiation à la linogravure avec Mélanie Lelièvre de Coucouche Papier

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