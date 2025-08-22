Balade à thème Sur les pas de Bonaparte Valence Drôme

Balade à thème Sur les pas de Bonaparte

Balade à thème Sur les pas de Bonaparte 11 boulevard Bancel 26000 Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Marchez sur les pas de Bonaparte grâce aux 23 clous disposés au sol !

https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/ +33 4 75 44 90 40

English :

Walk in Bonaparte’s footsteps with 23 nails in the ground!

Deutsch :

Treten Sie mithilfe der 23 auf dem Boden verteilten Nägel in die Fußstapfen Bonapartes!

Italiano :

Camminate sulle orme di Bonaparte grazie ai 23 chiodi nel terreno!

Español :

¡Sigue los pasos de Bonaparte gracias a los 23 clavos en el suelo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme