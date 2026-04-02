Balade autour du Street Art Valentinois Valence Drôme

Balade autour du Street Art Valentinois

Balade autour du Street Art Valentinois 11 Boulevard Bancel 26000 Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De nombreuses fresques murales ornent les murs valentinois. Certaines ont été crées dans le cadre du Festival Walls&Love (depuis 2023) et d’autres par la Cité de la Création (entre 2001 et 2006)

https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/ +33 4 75 44 90 40

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English :

Many murals adorn the Valentine’s walls. Some were created as part of the Walls&Love Festival (since 2023) and others by the Cité de la Création (between 2001 and 2006)

Deutsch :

Zahlreiche Wandmalereien schmücken die Wände von Valentin. Einige wurden im Rahmen des Festivals Walls&Love (seit 2023) und andere von der Cité de la Création (zwischen 2001 und 2006) geschaffen

Italiano :

Molti murales adornano i muri di Valence. Alcuni sono stati creati nell’ambito del Festival Walls&Love (dal 2023) e altri dalla Cité de la Création (tra il 2001 e il 2006)

Español :

Numerosos murales adornan las paredes de Valence. Algunos fueron creados en el marco del Festival Walls&Love (desde 2023) y otros por la Cité de la Création (entre 2001 y 2006)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-21 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme