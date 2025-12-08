Boucle entre Beauvais à Gerberoy à travers l’Oise normande Beauvais Oise

Boucle entre Beauvais à Gerberoy à travers l’Oise normande

Au départ de la gare de Beauvais (à 1 heure 10 de Paris-Nord), cet itinéraire permet de découvrir les atouts de la préfecture de l’Oise la place Jeanne-Hachette et l’Hôtel de ville, la cathédrale Saint-Pierre qui célèbre en 2025 les 800 ans de la pose de sa première pierre, le MUDO-Musée de l’Oise, le marais Saint-Quentin et le plan d’eau du Canada.

Son parcours bucolique mène ensuite aux pittoresques cabanes de pêcheurs des étangs de Milly, aux douces collines au-dessus de la vallée du Thérain et aux premiers replis du pays de Bray. Vous découvrez Gerberoy, labellisée Plus beaux villages de France et qui mérite qu’on prenne le temps d’explorer ses rues pavées et son jardin Le Sidaner.

La route vallonnée du pays de Bray (dans l’Oise normande) prend la suite par Wambez, Bois Aubert et Orsimont. Vous traversez l’Avenue Verte London-Paris et la N31 vers Saint-Germer de Fly et son abbaye. Le retour à Beauvais s’effectue par la piste cyclable de l’Avenue Verte London-Paris, pied à terre à chacun des stops qui laissent la priorité aux routes transversales.

Vous pouvez écourter cet itinéraire de 10 kilomètre à partir de Wambez en passant par Hanvoile, Villebray et Blacourt, pour retrouver l’Avenue Verte London-Paris au kilomètre 51. Tous les types de vélo s’adaptent à cette micro-aventure.

Departing from Beauvais station (1 hour 10 minutes from Paris-Nord), this itinerary allows you to discover the assets of the Oise prefecture: Place Jeanne-Hachette and the town hall, Saint-Pierre cathedral, which in 2025 celebrates the 800th anniversary of the laying of its foundation stone, the MUDO-Musée de l’Oise, the Saint-Quentin marsh and the Canada lake.

The bucolic route then leads to the picturesque fishing huts of the Milly ponds, the gentle hills above the Thérain valley and the first folds of the Pays de Bray. Gerberoy has been named one of France’s most beautiful villages, and is well worth a visit to explore its cobbled streets and Le Sidaner garden.

The hilly route of the Pays de Bray (in Normandy?s Oise region) follows via Wambez, Bois Aubert and Orsimont. You cross the Avenue Verte London-Paris and the N31 to Saint-Germer de Fly and its abbey. Return to Beauvais via the Avenue Verte London-Paris cycle path, dismounting at each of the stops, which give way to cross-country roads.

You can shorten this itinerary by 10 kilometers from Wambez, passing through Hanvoile, Villebray and Blacourt, to rejoin the Avenue Verte London-Paris at kilometer 51. This micro-adventure is suitable for all types of bike.

Diese Route beginnt am Bahnhof von Beauvais (1 Stunde und 10 Minuten von Paris-Nord entfernt) und führt Sie zu den Sehenswürdigkeiten der Präfektur des Departements Oise: Place Jeanne-Hachette und das Rathaus, die Kathedrale Saint-Pierre, die 2025 den 800. Jahrestag ihrer Grundsteinlegung feiert, das MUDO-Musée de l’Oise, das Marais Saint-Quentin und der Plan d’eau du Canada.

Seine bukolische Route führt dann zu den malerischen Fischerhütten der Teiche von Milly, den sanften Hügeln über dem Tal des Thérain und den ersten Falten des Pays de Bray. Sie entdecken Gerberoy, das als Schönste Dörfer Frankreichs ausgezeichnet wurde und es verdient, dass man sich die Zeit nimmt, seine gepflasterten Straßen und seinen Garten Le Sidaner zu erkunden.

Die hügelige Straße des Pays de Bray (in der normannischen Oise) führt weiter über Wambez, Bois Aubert und Orsimont. Sie überqueren die Avenue Verte London-Paris und die N31 nach Saint-Germer de Fly und seiner Abtei. Die Rückfahrt nach Beauvais erfolgt über den Radweg der Avenue Verte London-Paris, wobei Sie an jedem Stoppschild, das den Querstraßen den Vortritt lässt, an Land gehen müssen.

Sie können diese Route ab Wambez um 10 km verkürzen, indem Sie über Hanvoile, Villebray und Blacourt fahren, um bei Kilometer 51 wieder auf die Avenue Verte London-Paris zu stoßen. Alle Fahrradtypen eignen sich für dieses Mikroabenteuer.

Partendo dalla stazione di Beauvais (1 ora e 10 minuti da Parigi-Nord), questo itinerario tocca i punti salienti della prefettura dell’Oise: Place Jeanne-Hachette e il municipio, la cattedrale di Saint-Pierre, che nel 2025 celebrerà l’800° anniversario della posa della prima pietra, il MUDO-Musée de l’Oise, le paludi di Saint-Quentin e il lago Canada.

Il suo percorso bucolico conduce poi alle pittoresche capanne dei pescatori degli stagni di Milly, alle dolci colline che sovrastano la valle del Thérain e alle prime pieghe della campagna di Bray. Scoprirete Gerberoy, insignito del marchio I più bei villaggi di Francia , e vale la pena dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue stradine acciottolate e del giardino Le Sidaner.

Il percorso collinare del Pays de Bray (nella regione normanna dell’Oise) passa per Wambez, Bois Aubert e Orsimont. Si attraversa l’Avenue Verte Londra-Parigi e la N31 verso Saint-Germer de Fly e la sua abbazia. Il ritorno a Beauvais avviene lungo la pista ciclabile dell’Avenue Verte London-Paris, con uno smontaggio a ciascuna delle fermate, che lasciano il posto agli incroci.

È possibile abbreviare questo percorso di 10 chilometri da Wambez passando per Hanvoile, Villebray e Blacourt, per ricongiungersi all’Avenue Verte London-Paris al chilometro 51. Questa micro-avventura è adatta a tutti i tipi di bicicletta.

Con salida de la estación de Beauvais (a 1 hora y 10 minutos de París-Norte), este itinerario recorre los lugares más destacados de la prefectura de Oise: la plaza Jeanne-Hachette y el ayuntamiento, la catedral de Saint-Pierre, que en 2025 celebrará el 800 aniversario de la colocación de su primera piedra, el MUDO-Musée de l’Oise, las marismas de Saint-Quentin y el lago de Canadá.

Su bucólico recorrido conduce después a las pintorescas cabañas de pescadores de los estanques de Milly, las suaves colinas sobre el valle de Thérain y los primeros pliegues del país de Bray. Descubrirá Gerberoy, galardonado con el sello de los Pueblos más bonitos de Francia , y merece la pena tomarse el tiempo de explorar sus calles empedradas y el jardín de Le Sidaner.

La ruta de las colinas del Pays de Bray (en la región normanda de Oise) sigue por Wambez, Bois Aubert y Orsimont. Se cruza la Avenue Verte Londres-París y la N31 en dirección a Saint-Germer de Fly y su abadía. El regreso a Beauvais se realiza por el carril bici de la Avenue Verte Londres-París, con un desmonte en cada una de las paradas, que dan paso al cruce.

Puede acortar este recorrido en 10 kilómetros desde Wambez pasando por Hanvoile, Villebray y Blacourt, para volver a unirse a la Avenue Verte London-Paris en el kilómetro 51. Esta microaventura es apta para todo tipo de bicicletas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France