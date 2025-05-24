Parcours Canaux Les Parcours de Valence Valence Drôme

Les canaux de Valence représentent une partie essentielle de la trame verte et bleue de la ville. Ils se sont constitués au fil des siècles pour répondre à un besoin d’irrigation de zones maraichères et de prés.

English :

Valence’s canals are an essential part of the city’s green and blue network. They were built up over the centuries to meet the irrigation needs of market-garden areas and meadows.

Deutsch :

Die Kanäle von Valencia sind ein wesentlicher Teil des grünen und blauen Netzes der Stadt. Sie entstanden im Laufe der Jahrhunderte, um dem Bedarf an Bewässerung von Gemüseanbaugebieten und Wiesen gerecht zu werden.

Italiano :

I canali di Valence sono una parte essenziale della rete verde e blu della città. Sono stati creati nel corso dei secoli per soddisfare le esigenze di irrigazione di orti e prati.

Español :

Los canales de Valence forman parte esencial de la red verde y azul de la ciudad. Fueron creados a lo largo de los siglos para satisfacer las necesidades de riego de las zonas de huertas y prados.

